История обменного курса маврикийская рупия–малавийские квачи

Обменный курс маврикийская рупия/малавийские квачи сейчас составляет 36,960, отражая изменение в размере -0.626% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.342% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/малавийские квачи колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 37,207, и минимумом, равным 35,346, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.