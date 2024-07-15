История обменного курса малавийская квача–маврикийские рупии

Обменный курс малавийская квача/маврикийские рупии сейчас составляет 0,027, отражая изменение в размере 0.379% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.162% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,027, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.799% уменьшение стоимости.