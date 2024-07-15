История обменного курса маврикийская рупия–монгольские тугрики

Обменный курс маврикийская рупия/монгольские тугрики сейчас составляет 72,351, отражая изменение в размере -0.607% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.699% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 72,907, и минимумом, равным 69,085, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.