毛里求斯卢比 至蒙古图格里克 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至蒙古图格里克 的汇率目前为 72.839，较昨日变动 0.038%。过去一周，毛里求斯卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.195%。

过去一周，毛里求斯卢比 至蒙古图格里克 的汇率在 05-08-2024 的最高点 73.141 和 02-08-2024 的最低点 72.246 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.581%。