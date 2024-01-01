1 тысяча маврикийских рупий в колумбийские песо

Сконвертируйте MUR в COP по реальному обменному курсу

1 000 mur
86 408,70 cop

₨1,000 MUR = $86,41 COP

Среднерыночный курс в 20:39
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1 MUR в COPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий88,643488,8280
Низкий80,101580,1015
В среднем85,229784,1221
Изменить-0.98%4.94%
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Соотношение 1 MUR к COP

За последние 30 дней максимальный курс MUR к COP составил 88,6434, а минимальный — 80,1015. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 85,2297. Изменение курса MUR к COP в процентном соотношении составило -0.98.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к COP составил 88,8280, а минимальный — 80,1015. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 84,1221. Изменение курса MUR к COP в процентном соотношении составило 4.94.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Колумбийское песо
1 MUR86,40870 COP
5 MUR432,04350 COP
10 MUR864,08700 COP
20 MUR1 728,17400 COP
50 MUR4 320,43500 COP
100 MUR8 640,87000 COP
250 MUR21 602,17500 COP
500 MUR43 204,35000 COP
1000 MUR86 408,70000 COP
2000 MUR172 817,40000 COP
5000 MUR432 043,50000 COP
10000 MUR864 087,00000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Маврикийская рупия
1 COP0,01157 MUR
5 COP0,05786 MUR
10 COP0,11573 MUR
20 COP0,23146 MUR
50 COP0,57865 MUR
100 COP1,15729 MUR
250 COP2,89323 MUR
500 COP5,78645 MUR
1000 COP11,57290 MUR
2000 COP23,14580 MUR
5000 COP57,86450 MUR
10000 COP115,72900 MUR