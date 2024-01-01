5 маврикийских рупий в белорусские рубли

Сконвертируйте MUR в BYN по реальному обменному курсу

5 mur
0,35 byn

₨1,000 MUR = Br0,06999 BYN

Среднерыночный курс в 20:59
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1 MUR в BYNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07020,0713
Низкий0,06650,0665
В среднем0,06850,0693
Изменить2.41%1.48%
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Соотношение 1 MUR к BYN

За последние 30 дней максимальный курс MUR к BYN составил 0,0702, а минимальный — 0,0665. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0685. Изменение курса MUR к BYN в процентном соотношении составило 2.41.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к BYN составил 0,0713, а минимальный — 0,0665. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0693. Изменение курса MUR к BYN в процентном соотношении составило 1.48.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в белорусские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и BYN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в BYN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Белорусский рубль
1 MUR0,06999 BYN
5 MUR0,34995 BYN
10 MUR0,69991 BYN
20 MUR1,39981 BYN
50 MUR3,49953 BYN
100 MUR6,99906 BYN
250 MUR17,49765 BYN
500 MUR34,99530 BYN
1000 MUR69,99060 BYN
2000 MUR139,98120 BYN
5000 MUR349,95300 BYN
10000 MUR699,90600 BYN
Обменные курсы Белорусский рубль / Маврикийская рупия
1 BYN14,28760 MUR
5 BYN71,43800 MUR
10 BYN142,87600 MUR
20 BYN285,75200 MUR
50 BYN714,38000 MUR
100 BYN1 428,76000 MUR
250 BYN3 571,90000 MUR
500 BYN7 143,80000 MUR
1000 BYN14 287,60000 MUR
2000 BYN28 575,20000 MUR
5000 BYN71 438,00000 MUR
10000 BYN142 876,00000 MUR