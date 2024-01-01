1 маврикийская рупия в белорусские рубли
Сконвертируйте MUR в BYN по реальному обменному курсу
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|1 MUR в BYN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0702
|0,0713
|Низкий
|0,0665
|0,0665
|В среднем
|0,0685
|0,0693
|Изменить
|2.41%
|1.48%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к BYN
За последние 30 дней максимальный курс MUR к BYN составил 0,0702, а минимальный — 0,0665. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0685. Изменение курса MUR к BYN в процентном соотношении составило 2.41.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к BYN составил 0,0713, а минимальный — 0,0665. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0693. Изменение курса MUR к BYN в процентном соотношении составило 1.48.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в белорусские рубли
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и BYN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в BYN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белорусский рубль / Маврикийская рупия
|1 BYN
|14,28760 MUR
|5 BYN
|71,43800 MUR
|10 BYN
|142,87600 MUR
|20 BYN
|285,75200 MUR
|50 BYN
|714,38000 MUR
|100 BYN
|1 428,76000 MUR
|250 BYN
|3 571,90000 MUR
|500 BYN
|7 143,80000 MUR
|1000 BYN
|14 287,60000 MUR
|2000 BYN
|28 575,20000 MUR
|5000 BYN
|71 438,00000 MUR
|10000 BYN
|142 876,00000 MUR