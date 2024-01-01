История обменного курса маврикийская рупия–бразильские реалы

Обменный курс маврикийская рупия/бразильские реалы сейчас составляет 0,120, отражая изменение в размере 0.650% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 8.026% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/бразильские реалы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,120, и минимумом, равным 0,111, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.082% увеличение стоимости.