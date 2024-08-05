毛里求斯卢比 至巴西雷亚尔 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至巴西雷亚尔 的汇率目前为 0.119，较昨日变动 -1.602%。过去一周，毛里求斯卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -3.127%。

过去一周，毛里求斯卢比 至巴西雷亚尔 的汇率在 05-08-2024 的最高点 0.125 和 08-08-2024 的最低点 0.119 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.040%。