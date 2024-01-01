1 тысяча шри-ланкийских рупий в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте LKR в BAM по реальному обменному курсу

1000 lkr
5.84 bam

1.00000 LKR = 0.00584 BAM

Среднерыночный курс в 16:06
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85651.0731589.14691.452351.656730.9345518.469
1 GBP1.1675411.25295104.0831.695681.934311.0911321.5634
1 USD0.931850.798116183.07031.353351.543810.8708517.2101
1 INR0.01121740.009607720.01203810.01629160.01858430.01048330.207175

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийских рупий

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 LKR0.00584 BAM
5 LKR0.02918 BAM
10 LKR0.05836 BAM
20 LKR0.11673 BAM
50 LKR0.29182 BAM
100 LKR0.58365 BAM
250 LKR1.45911 BAM
500 LKR2.91823 BAM
1000 LKR5.83646 BAM
2000 LKR11.67292 BAM
5000 LKR29.18230 BAM
10000 LKR58.36460 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Шри-Ланкийская рупия
1 BAM171.33700 LKR
5 BAM856.68500 LKR
10 BAM1713.37000 LKR
20 BAM3426.74000 LKR
50 BAM8566.85000 LKR
100 BAM17133.70000 LKR
250 BAM42834.25000 LKR
500 BAM85668.50000 LKR
1000 BAM171337.00000 LKR
2000 BAM342674.00000 LKR
5000 BAM856685.00000 LKR
10000 BAM1713370.00000 LKR