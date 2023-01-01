1 тысяча казахстанских тенге в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте KZT в LKR по реальному обменному курсу

1 000 kzt
690,28 lkr

1.00000 KZT = 0.69028 LKR

Среднерыночный курс в 12:6 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KZT к LKR

1 мин. назад 1 KZT → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанских тенге

KZT в USD

KZT в CAD

KZT в SGD

KZT в ZAR

KZT в EUR

KZT в GBP

KZT в NZD

KZT в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Казахстанский тенге / Шри-Ланкийская рупия
1 KZT0.69028 LKR
5 KZT3.45138 LKR
10 KZT6.90276 LKR
20 KZT13.80552 LKR
50 KZT34.51380 LKR
100 KZT69.02760 LKR
250 KZT172.56900 LKR
500 KZT345.13800 LKR
1000 KZT690.27600 LKR
2000 KZT1380.55200 LKR
5000 KZT3451.38000 LKR
10000 KZT6902.76000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Казахстанский тенге
1 LKR1.44870 KZT
5 LKR7.24350 KZT
10 LKR14.48700 KZT
20 LKR28.97400 KZT
50 LKR72.43500 KZT
100 LKR144.87000 KZT
250 LKR362.17500 KZT
500 LKR724.35000 KZT
1000 LKR1448.70000 KZT
2000 LKR2897.40000 KZT
5000 LKR7243.50000 KZT
10000 LKR14487.00000 KZT