История обменного курса южнокорейская вона–таджикские сомони

Обменный курс южнокорейские воны/таджикские сомони сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/таджикские сомони колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,008, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.754%.