История обменного курса южнокорейская вона–сьерра-леонские леоне

Обменный курс южнокорейские воны/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 16,275, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.931% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 16,726, и минимумом, равным 16,175, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.285%.