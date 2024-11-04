История обменного курса южнокорейская вона–филиппинские песо

Обменный курс южнокорейские воны/филиппинские песо сейчас составляет 0,042, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.231% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/филиппинские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,043, и минимумом, равным 0,042, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.686%.