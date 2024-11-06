История обменного курса южнокорейская вона–македонские денары

Обменный курс южнокорейские воны/македонские денары сейчас составляет 0,041, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.160% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/македонские денары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,042, и минимумом, равным 0,040, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.025%.