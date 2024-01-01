История обменного курса южнокорейская вона–малагасийские ариари

Обменный курс южнокорейские воны/малагасийские ариари сейчас составляет 3,303, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.183% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 3,369, и минимумом, равным 3,275, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.754%.