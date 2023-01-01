20 коморских франков в исландские кроны

Сконвертируйте KMF в ISK по реальному обменному курсу

20 kmf
5.89 isk

1.00000 KMF = 0.29470 ISK

Среднерыночный курс в 20:14 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KMF к ISK

1 мин. назад 1 KMF → 0 ISK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.065988.60131.44191.658340.956918.1976
1GBP1.1615811.2381102.9151.674841.926251.1115121.1375
1USD0.93820.807689183.12351.352751.555810.897717.0725
1INR0.01128650.009716740.012030310.0162740.01871690.01079960.205387

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из коморских франков в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KMF из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KMF в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for коморских франков

KMF в USD

KMF в EUR

KMF в GBP

KMF в INR

KMF в JPY

KMF в RUB

KMF в AUD

KMF в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Франк Комор / Исландская крона
1 KMF0.29470 ISK
5 KMF1.47351 ISK
10 KMF2.94702 ISK
20 KMF5.89404 ISK
50 KMF14.73510 ISK
100 KMF29.47020 ISK
250 KMF73.67550 ISK
500 KMF147.35100 ISK
1000 KMF294.70200 ISK
2000 KMF589.40400 ISK
5000 KMF1473.51000 ISK
10000 KMF2947.02000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Франк Комор
1 ISK3.39326 KMF
5 ISK16.96630 KMF
10 ISK33.93260 KMF
20 ISK67.86520 KMF
50 ISK169.66300 KMF
100 ISK339.32600 KMF
250 ISK848.31500 KMF
500 ISK1696.63000 KMF
1000 ISK3393.26000 KMF
2000 ISK6786.52000 KMF
5000 ISK16966.30000 KMF
10000 ISK33932.60000 KMF