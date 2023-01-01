1 киргизский сом в сингапурские доллары

Сконвертируйте KGS в SGD по реальному обменному курсу

1 kgs
0,02 sgd

1.00000 KGS = 0.01536 SGD

Среднерыночный курс в 17:37 UTC
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График изменения обменного курса KGS к SGD

1 мин. назад 1 KGS → 0 SGD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.067188.68721.443631.65840.956618.2165
1GBP1.1614411.2394103.0071.676721.926181.1110321.1578
1USD0.937150.806842183.11051.352851.554120.8964517.071
1INR0.01127560.009708060.012032210.01627770.01869950.01078620.205401

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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Киргизский сом / Сингапурский доллар
1 KGS0.01536 SGD
5 KGS0.07682 SGD
10 KGS0.15364 SGD
20 KGS0.30728 SGD
50 KGS0.76819 SGD
100 KGS1.53639 SGD
250 KGS3.84097 SGD
500 KGS7.68195 SGD
1000 KGS15.36390 SGD
2000 KGS30.72780 SGD
5000 KGS76.81950 SGD
10000 KGS153.63900 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Киргизский сом
1 SGD65.08760 KGS
5 SGD325.43800 KGS
10 SGD650.87600 KGS
20 SGD1301.75200 KGS
50 SGD3254.38000 KGS
100 SGD6508.76000 KGS
250 SGD16271.90000 KGS
500 SGD32543.80000 KGS
1000 SGD65087.60000 KGS
2000 SGD130175.20000 KGS
5000 SGD325438.00000 KGS
10000 SGD650876.00000 KGS