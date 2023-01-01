1 киргизский сом в грузинские лари

Сконвертируйте KGS в GEL по реальному обменному курсу

1 kgs
0.03 gel

1.00000 KGS = 0.02967 GEL

Среднерыночный курс в 16:46 UTC
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График изменения обменного курса KGS к GEL

1 мин. назад 1 KGS → 0 GEL
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.067288.69551.441951.656890.956518.2211
1GBP1.1618511.23995103.0531.675361.925091.111321.1705
1USD0.937050.806484183.11051.351151.552550.896317.0737
1INR0.01127450.009703760.012032210.01625730.01868060.01078440.205434

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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Киргизский сом / Грузинский лари
1 KGS0.02967 GEL
5 KGS0.14833 GEL
10 KGS0.29667 GEL
20 KGS0.59334 GEL
50 KGS1.48335 GEL
100 KGS2.96670 GEL
250 KGS7.41675 GEL
500 KGS14.83350 GEL
1000 KGS29.66700 GEL
2000 KGS59.33400 GEL
5000 KGS148.33500 GEL
10000 KGS296.67000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Киргизский сом
1 GEL33.70740 KGS
5 GEL168.53700 KGS
10 GEL337.07400 KGS
20 GEL674.14800 KGS
50 GEL1685.37000 KGS
100 GEL3370.74000 KGS
250 GEL8426.85000 KGS
500 GEL16853.70000 KGS
1000 GEL33707.40000 KGS
2000 GEL67414.80000 KGS
5000 GEL168537.00000 KGS
10000 GEL337074.00000 KGS