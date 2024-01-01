5 000 фунтов Джерси в руандийские франки
Сконвертируйте JEP в RWF по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 JEP в RWF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 707,1300
|1 707,1300
|Низкий
|1 654,9200
|1 594,7400
|В среднем
|1 677,2067
|1 653,5777
|Изменить
|2.47%
|6.49%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к RWF
За последние 30 дней максимальный курс JEP к RWF составил 1 707,1300, а минимальный — 1 654,9200. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 677,2067. Изменение курса JEP к RWF в процентном соотношении составило 2.47.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к RWF составил 1 707,1300, а минимальный — 1 594,7400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 653,5777. Изменение курса JEP к RWF в процентном соотношении составило 6.49.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в руандийские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фунт Джерси / Руандийский франк
|1 JEP
|1 698,25000 RWF
|5 JEP
|8 491,25000 RWF
|10 JEP
|16 982,50000 RWF
|20 JEP
|33 965,00000 RWF
|50 JEP
|84 912,50000 RWF
|100 JEP
|169 825,00000 RWF
|250 JEP
|424 562,50000 RWF
|500 JEP
|849 125,00000 RWF
|1000 JEP
|1 698 250,00000 RWF
|2000 JEP
|3 396 500,00000 RWF
|5000 JEP
|8 491 250,00000 RWF
|10000 JEP
|16 982 500,00000 RWF