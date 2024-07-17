История обменного курса фунт Джерси–руандийские франки

Обменный курс фунт Джерси/руандийские франки сейчас составляет 1 698,250, отражая изменение в размере -0.088% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.388% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/руандийские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1 711,400, и минимумом, равным 1 695,630, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.169% увеличение стоимости.