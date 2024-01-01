1 фунт Джерси в руандийские франки

Сконвертируйте JEP в RWF по реальному обменному курсу

1 jep
1 698 rwf

£1,000 JEP = R₣1 698 RWF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 707,13001 707,1300
Низкий1 654,92001 594,7400
В среднем1 677,20671 653,5777
Изменить2.47%6.49%
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Соотношение 1 JEP к RWF

За последние 30 дней максимальный курс JEP к RWF составил 1 707,1300, а минимальный — 1 654,9200. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 677,2067. Изменение курса JEP к RWF в процентном соотношении составило 2.47.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к RWF составил 1 707,1300, а минимальный — 1 594,7400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 653,5777. Изменение курса JEP к RWF в процентном соотношении составило 6.49.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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JEP в JPY

JEP в RUB

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Руандийский франк
1 JEP1 698,25000 RWF
5 JEP8 491,25000 RWF
10 JEP16 982,50000 RWF
20 JEP33 965,00000 RWF
50 JEP84 912,50000 RWF
100 JEP169 825,00000 RWF
250 JEP424 562,50000 RWF
500 JEP849 125,00000 RWF
1000 JEP1 698 250,00000 RWF
2000 JEP3 396 500,00000 RWF
5000 JEP8 491 250,00000 RWF
10000 JEP16 982 500,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Фунт Джерси
1 RWF0,00059 JEP
5 RWF0,00294 JEP
10 RWF0,00589 JEP
20 RWF0,01178 JEP
50 RWF0,02944 JEP
100 RWF0,05888 JEP
250 RWF0,14721 JEP
500 RWF0,29442 JEP
1000 RWF0,58884 JEP
2000 RWF1,17768 JEP
5000 RWF2,94420 JEP
10000 RWF5,88840 JEP