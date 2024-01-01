100 фунтов Джерси в маврикийские рупии
Сконвертируйте JEP в MUR по реальному обменному курсу
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|1 JEP в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|63,5832
|63,5832
|Низкий
|59,1569
|58,0507
|В среднем
|61,0764
|59,9001
|Изменить
|-0.39%
|2.83%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к MUR
За последние 30 дней максимальный курс JEP к MUR составил 63,5832, а минимальный — 59,1569. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 61,0764. Изменение курса JEP к MUR в процентном соотношении составило -0.39.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к MUR составил 63,5832, а минимальный — 58,0507. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 59,9001. Изменение курса JEP к MUR в процентном соотношении составило 2.83.
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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Маврикийская рупия
|1 JEP
|60,34100 MUR
|5 JEP
|301,70500 MUR
|10 JEP
|603,41000 MUR
|20 JEP
|1 206,82000 MUR
|50 JEP
|3 017,05000 MUR
|100 JEP
|6 034,10000 MUR
|250 JEP
|15 085,25000 MUR
|500 JEP
|30 170,50000 MUR
|1000 JEP
|60 341,00000 MUR
|2000 JEP
|120 682,00000 MUR
|5000 JEP
|301 705,00000 MUR
|10000 JEP
|603 410,00000 MUR