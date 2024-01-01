История обменного курса фунт Джерси–маврикийские рупии

Обменный курс фунт Джерси/маврикийские рупии сейчас составляет 60,341, отражая изменение в размере 0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -5.099% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 63,583, и минимумом, равным 60,256, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.799% уменьшение стоимости.