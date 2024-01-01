100 фунтов Джерси в исландские кроны
Сконвертируйте JEP в ISK по реальному обменному курсу
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|1 JEP в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|177,8670
|177,8670
|Низкий
|175,1680
|174,2360
|В среднем
|176,6045
|175,9949
|Изменить
|0.74%
|1.64%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к ISK
За последние 30 дней максимальный курс JEP к ISK составил 177,8670, а минимальный — 175,1680. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 176,6045. Изменение курса JEP к ISK в процентном соотношении составило 0.74.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к ISK составил 177,8670, а минимальный — 174,2360. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 175,9949. Изменение курса JEP к ISK в процентном соотношении составило 1.64.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Исландская крона
|1 JEP
|177,61900 ISK
|5 JEP
|888,09500 ISK
|10 JEP
|1 776,19000 ISK
|20 JEP
|3 552,38000 ISK
|50 JEP
|8 880,95000 ISK
|100 JEP
|17 761,90000 ISK
|250 JEP
|44 404,75000 ISK
|500 JEP
|88 809,50000 ISK
|1000 JEP
|177 619,00000 ISK
|2000 JEP
|355 238,00000 ISK
|5000 JEP
|888 095,00000 ISK
|10000 JEP
|1 776 190,00000 ISK