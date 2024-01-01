10 тысяч фунтов Джерси в эскудо Кабо-Верде
Сконвертируйте JEP в CVE по реальному обменному курсу
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|1 JEP в CVE
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|131,9180
|131,9180
|Низкий
|130,4020
|128,2970
|В среднем
|131,0564
|130,1804
|Изменить
|0.24%
|2.21%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к CVE
За последние 30 дней максимальный курс JEP к CVE составил 131,9180, а минимальный — 130,4020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 131,0564. Изменение курса JEP к CVE в процентном соотношении составило 0.24.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к CVE составил 131,9180, а минимальный — 128,2970. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 130,1804. Изменение курса JEP к CVE в процентном соотношении составило 2.21.
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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в эскудо Кабо-Верде
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Эскудо Кабо-Верде
|1 JEP
|131,24800 CVE
|5 JEP
|656,24000 CVE
|10 JEP
|1 312,48000 CVE
|20 JEP
|2 624,96000 CVE
|50 JEP
|6 562,40000 CVE
|100 JEP
|13 124,80000 CVE
|250 JEP
|32 812,00000 CVE
|500 JEP
|65 624,00000 CVE
|1000 JEP
|131 248,00000 CVE
|2000 JEP
|262 496,00000 CVE
|5000 JEP
|656 240,00000 CVE
|10000 JEP
|1 312 480,00000 CVE