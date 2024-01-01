1 тысяча фунтов Джерси в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте JEP в CVE по реальному обменному курсу

1 000 jep
131 248 cve

£1,000 JEP = Esc131,2 CVE

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий131,9180131,9180
Низкий130,4020128,2970
В среднем131,0564130,1804
Изменить0.24%2.21%
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Соотношение 1 JEP к CVE

За последние 30 дней максимальный курс JEP к CVE составил 131,9180, а минимальный — 130,4020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 131,0564. Изменение курса JEP к CVE в процентном соотношении составило 0.24.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к CVE составил 131,9180, а минимальный — 128,2970. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 130,1804. Изменение курса JEP к CVE в процентном соотношении составило 2.21.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Эскудо Кабо-Верде
1 JEP131,24800 CVE
5 JEP656,24000 CVE
10 JEP1 312,48000 CVE
20 JEP2 624,96000 CVE
50 JEP6 562,40000 CVE
100 JEP13 124,80000 CVE
250 JEP32 812,00000 CVE
500 JEP65 624,00000 CVE
1000 JEP131 248,00000 CVE
2000 JEP262 496,00000 CVE
5000 JEP656 240,00000 CVE
10000 JEP1 312 480,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Фунт Джерси
1 CVE0,00762 JEP
5 CVE0,03810 JEP
10 CVE0,07619 JEP
20 CVE0,15238 JEP
50 CVE0,38096 JEP
100 CVE0,76192 JEP
250 CVE1,90480 JEP
500 CVE3,80960 JEP
1000 CVE7,61919 JEP
2000 CVE15,23838 JEP
5000 CVE38,09595 JEP
10000 CVE76,19190 JEP