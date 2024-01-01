1 тысяча фунтов о. Мэн в эскудо Кабо-Верде
Сконвертируйте IMP в CVE по реальному обменному курсу
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|1 IMP в CVE
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|131,9180
|131,9180
|Низкий
|130,4020
|128,2970
|В среднем
|131,0482
|130,1499
|Изменить
|0.16%
|2.10%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IMP к CVE
За последние 30 дней максимальный курс IMP к CVE составил 131,9180, а минимальный — 130,4020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 131,0482. Изменение курса IMP к CVE в процентном соотношении составило 0.16.
За последние 90 дней максимальный курс IMP к CVE составил 131,9180, а минимальный — 128,2970. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 130,1499. Изменение курса IMP к CVE в процентном соотношении составило 2.10.
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Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в эскудо Кабо-Верде
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Эскудо Кабо-Верде
|1 IMP
|131,27200 CVE
|5 IMP
|656,36000 CVE
|10 IMP
|1 312,72000 CVE
|20 IMP
|2 625,44000 CVE
|50 IMP
|6 563,60000 CVE
|100 IMP
|13 127,20000 CVE
|250 IMP
|32 818,00000 CVE
|500 IMP
|65 636,00000 CVE
|1000 IMP
|131 272,00000 CVE
|2000 IMP
|262 544,00000 CVE
|5000 IMP
|656 360,00000 CVE
|10000 IMP
|1 312 720,00000 CVE