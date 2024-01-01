История обменного курса фунт о. Мэн–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс фунт о. Мэн/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 131,272, отражая изменение в размере -0.138% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.451% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 132,070, и минимумом, равным 130,847, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.274% уменьшение стоимости.