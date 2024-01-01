5 израильских новых шекелей в мавританские угии
Сконвертируйте ILS в MRU по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ILS в MRU
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,0021
|11,0021
|Низкий
|10,4505
|10,3883
|В среднем
|10,6652
|10,6420
|Изменить
|2.84%
|3.22%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MRU
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MRU составил 11,0021, а минимальный — 10,4505. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,6652. Изменение курса ILS к MRU в процентном соотношении составило 2.84.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MRU составил 11,0021, а минимальный — 10,3883. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,6420. Изменение курса ILS к MRU в процентном соотношении составило 3.22.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в мавританские угии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Мавританская угия
|1 ILS
|10,85640 MRU
|5 ILS
|54,28200 MRU
|10 ILS
|108,56400 MRU
|20 ILS
|217,12800 MRU
|50 ILS
|542,82000 MRU
|100 ILS
|1 085,64000 MRU
|250 ILS
|2 714,10000 MRU
|500 ILS
|5 428,20000 MRU
|1000 ILS
|10 856,40000 MRU
|2000 ILS
|21 712,80000 MRU
|5000 ILS
|54 282,00000 MRU
|10000 ILS
|108 564,00000 MRU