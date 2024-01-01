10 тысяч израильских новых шекелей в мавританские угии

Сконвертируйте ILS в MRU по реальному обменному курсу

10 000 ils
108 564 mru

₪1,000 ILS = UM10,86 MRU

Среднерыночный курс в 15:35
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1 ILS в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,002111,0021
Низкий10,450510,3883
В среднем10,665510,6421
Изменить2.92%3.30%
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Соотношение 1 ILS к MRU

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MRU составил 11,0021, а минимальный — 10,4505. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,6655. Изменение курса ILS к MRU в процентном соотношении составило 2.92.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MRU составил 11,0021, а минимальный — 10,3883. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,6421. Изменение курса ILS к MRU в процентном соотношении составило 3.30.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1281,4951,6270,96719,562
1 GBP1,18711,292108,1321,7731,9311,14823,212
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4950,88917,972
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Мавританская угия
1 ILS10,85640 MRU
5 ILS54,28200 MRU
10 ILS108,56400 MRU
20 ILS217,12800 MRU
50 ILS542,82000 MRU
100 ILS1 085,64000 MRU
250 ILS2 714,10000 MRU
500 ILS5 428,20000 MRU
1000 ILS10 856,40000 MRU
2000 ILS21 712,80000 MRU
5000 ILS54 282,00000 MRU
10000 ILS108 564,00000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Израильский новый шекель
1 MRU0,09211 ILS
5 MRU0,46056 ILS
10 MRU0,92112 ILS
20 MRU1,84223 ILS
50 MRU4,60558 ILS
100 MRU9,21115 ILS
250 MRU23,02787 ILS
500 MRU46,05575 ILS
1000 MRU92,11150 ILS
2000 MRU184,22300 ILS
5000 MRU460,55750 ILS
10000 MRU921,11500 ILS