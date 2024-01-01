5 以色列新谢克尔兑毛里塔尼亚乌吉亚

按实际汇率将 ILS 换算成 MRU

5 ils
52.47 mru

₪1.000 ILS = UM10.49 MRU

16:31 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

ILS 兑 MRU 换算表

截至 1 分钟前， 0
中间市场汇率

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

1 ILS兑MRU过去 30 天过去 90 天
11.002111.0021
10.340310.3403
一般10.732610.6584
更改-2.47%-2.04%
查看完整历史记录

1 ILS 兑 MRU 统计信息

过去 30 天，ILS 兑 MRU 的表现如下：30 天高点为 11.0021，30 天低点为 10.3403。这意味着 30 天平均值为 10.7326。ILS 兑 MRU 的变化为 -2.47。

过去 90 天，ILS 兑 MRU 的表现如下：90 天高点为 11.0021，90 天低点为 10.3403。这意味着 90 天平均值为 10.6584。ILS 兑 MRU 的变化为 -2.04。

跟踪市场汇率

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09191.5971.4991.6580.94520.843
1 GBP1.16811.274106.9631.751.9361.10424.339
1 USD0.9170.785183.9881.3741.520.86719.111
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将以色列新谢克尔兑换成毛里塔尼亚乌吉亚

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择ILS作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MRU作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示ILS兑MRU的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

以色列新谢克尔 的热门货币对

ILS兑USD

ILS兑EUR

ILS兑GBP

ILS兑INR

ILS兑JPY

ILS兑RUB

ILS兑AUD

ILS兑ZAR

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
以色列新谢克尔/毛里塔尼亚乌吉亚汇率
1 ILS10.49370 MRU
5 ILS52.46850 MRU
10 ILS104.93700 MRU
20 ILS209.87400 MRU
50 ILS524.68500 MRU
100 ILS1,049.37000 MRU
250 ILS2,623.42500 MRU
500 ILS5,246.85000 MRU
1000 ILS10,493.70000 MRU
2000 ILS20,987.40000 MRU
5000 ILS52,468.50000 MRU
10000 ILS104,937.00000 MRU
毛里塔尼亚乌吉亚/以色列新谢克尔汇率
1 MRU0.09530 ILS
5 MRU0.47648 ILS
10 MRU0.95295 ILS
20 MRU1.90590 ILS
50 MRU4.76476 ILS
100 MRU9.52952 ILS
250 MRU23.82380 ILS
500 MRU47.64760 ILS
1000 MRU95.29520 ILS
2000 MRU190.59040 ILS
5000 MRU476.47600 ILS
10000 MRU952.95200 ILS