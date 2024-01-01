10 израильских новых шекелей в македонские денары
Сконвертируйте ILS в MKD по реальному обменному курсу
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|1 ILS в MKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|15,6981
|15,6981
|Низкий
|15,1942
|15,1295
|В среднем
|15,4212
|15,3835
|Изменить
|-0.02%
|1.15%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MKD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MKD составил 15,6981, а минимальный — 15,1942. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,4212. Изменение курса ILS к MKD в процентном соотношении составило -0.02.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MKD составил 15,6981, а минимальный — 15,1295. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,3835. Изменение курса ILS к MKD в процентном соотношении составило 1.15.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в македонские денары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Македонский денар
|1 ILS
|15,50740 MKD
|5 ILS
|77,53700 MKD
|10 ILS
|155,07400 MKD
|20 ILS
|310,14800 MKD
|50 ILS
|775,37000 MKD
|100 ILS
|1 550,74000 MKD
|250 ILS
|3 876,85000 MKD
|500 ILS
|7 753,70000 MKD
|1000 ILS
|15 507,40000 MKD
|2000 ILS
|31 014,80000 MKD
|5000 ILS
|77 537,00000 MKD
|10000 ILS
|155 074,00000 MKD