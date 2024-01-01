250 израильских новых шекелей в македонские денары

Сконвертируйте ILS в MKD по реальному обменному курсу

250 ils
3 876 mkd

₪1,000 ILS = ден15,50 MKD

Среднерыночный курс в 15:29
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1 ILS в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,698115,6981
Низкий15,194215,1295
В среднем15,421315,3836
Изменить-0.00%1.16%
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Соотношение 1 ILS к MKD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MKD составил 15,6981, а минимальный — 15,1942. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,4213. Изменение курса ILS к MKD в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MKD составил 15,6981, а минимальный — 15,1295. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,3836. Изменение курса ILS к MKD в процентном соотношении составило 1.16.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1281,4951,6270,96719,537
1 GBP1,18611,292108,1221,7741,9311,14823,181
1 USD0,9190,774183,7151,3731,4950,88917,948
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Македонский денар
1 ILS15,50400 MKD
5 ILS77,52000 MKD
10 ILS155,04000 MKD
20 ILS310,08000 MKD
50 ILS775,20000 MKD
100 ILS1 550,40000 MKD
250 ILS3 876,00000 MKD
500 ILS7 752,00000 MKD
1000 ILS15 504,00000 MKD
2000 ILS31 008,00000 MKD
5000 ILS77 520,00000 MKD
10000 ILS155 040,00000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Израильский новый шекель
1 MKD0,06450 ILS
5 MKD0,32250 ILS
10 MKD0,64500 ILS
20 MKD1,28999 ILS
50 MKD3,22498 ILS
100 MKD6,44997 ILS
250 MKD16,12492 ILS
500 MKD32,24985 ILS
1000 MKD64,49970 ILS
2000 MKD128,99940 ILS
5000 MKD322,49850 ILS
10000 MKD644,99700 ILS