1 тысяча израильских новых шекелей в бразильские реалы

Сконвертируйте ILS в BRL по реальному обменному курсу

1 000 ils
1 521,11 brl

₪1,000 ILS = R$1,521 BRL

Среднерыночный курс в 14:02
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1 ILS в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,52111,5211
Низкий1,44591,3458
В среднем1,48191,4263
Изменить4.25%10.14%
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Соотношение 1 ILS к BRL

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BRL составил 1,5211, а минимальный — 1,4459. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4819. Изменение курса ILS к BRL в процентном соотношении составило 4.25.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BRL составил 1,5211, а минимальный — 1,3458. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4263. Изменение курса ILS к BRL в процентном соотношении составило 10.14.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08891,1141,4941,6260,96819,446
1 GBP1,18711,292108,1761,7731,9311,14923,087
1 USD0,9190,774183,7181,3721,4940,8917,867
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Бразильский реал
1 ILS1,52111 BRL
5 ILS7,60555 BRL
10 ILS15,21110 BRL
20 ILS30,42220 BRL
50 ILS76,05550 BRL
100 ILS152,11100 BRL
250 ILS380,27750 BRL
500 ILS760,55500 BRL
1000 ILS1 521,11000 BRL
2000 ILS3 042,22000 BRL
5000 ILS7 605,55000 BRL
10000 ILS15 211,10000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Израильский новый шекель
1 BRL0,65742 ILS
5 BRL3,28709 ILS
10 BRL6,57417 ILS
20 BRL13,14834 ILS
50 BRL32,87085 ILS
100 BRL65,74170 ILS
250 BRL164,35425 ILS
500 BRL328,70850 ILS
1000 BRL657,41700 ILS
2000 BRL1 314,83400 ILS
5000 BRL3 287,08500 ILS
10000 BRL6 574,17000 ILS