1 тысяча израильских новых шекелей в нидерландские антильские гульдены

Сконвертируйте ILS в ANG по реальному обменному курсу

1 000 ils
490,71 ang

₪1,000 ILS = ƒ0,4907 ANG

Среднерыночный курс в 13:42
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1 ILS в ANGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49770,4977
Низкий0,47420,4708
В среднем0,48370,4822
Изменить1.91%3.26%
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Соотношение 1 ILS к ANG

За последние 30 дней максимальный курс ILS к ANG составил 0,4977, а минимальный — 0,4742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4837. Изменение курса ILS к ANG в процентном соотношении составило 1.91.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к ANG составил 0,4977, а минимальный — 0,4708. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4822. Изменение курса ILS к ANG в процентном соотношении составило 3.26.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08891,0941,4951,6270,96819,416
1 GBP1,18711,292108,151,7741,9321,1523,051
1 USD0,9190,774183,6911,3731,4950,8917,838
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в нидерландские антильские гульдены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и ANG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в ANG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Нидерландский антильский гульден
1 ILS0,49071 ANG
5 ILS2,45357 ANG
10 ILS4,90713 ANG
20 ILS9,81426 ANG
50 ILS24,53565 ANG
100 ILS49,07130 ANG
250 ILS122,67825 ANG
500 ILS245,35650 ANG
1000 ILS490,71300 ANG
2000 ILS981,42600 ANG
5000 ILS2 453,56500 ANG
10000 ILS4 907,13000 ANG
Обменные курсы Нидерландский антильский гульден / Израильский новый шекель
1 ANG2,03785 ILS
5 ANG10,18925 ILS
10 ANG20,37850 ILS
20 ANG40,75700 ILS
50 ANG101,89250 ILS
100 ANG203,78500 ILS
250 ANG509,46250 ILS
500 ANG1 018,92500 ILS
1000 ANG2 037,85000 ILS
2000 ANG4 075,70000 ILS
5000 ANG10 189,25000 ILS
10000 ANG20 378,50000 ILS