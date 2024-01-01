1 израильский новый шекель в нидерландские антильские гульдены

Сконвертируйте ILS в ANG по реальному обменному курсу

1 ils
0,49 ang

₪1,000 ILS = ƒ0,4902 ANG

Среднерыночный курс в 13:29
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1 ILS в ANGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49770,4977
Низкий0,47420,4708
В среднем0,48370,4822
Изменить1.88%3.24%
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Соотношение 1 ILS к ANG

За последние 30 дней максимальный курс ILS к ANG составил 0,4977, а минимальный — 0,4742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4837. Изменение курса ILS к ANG в процентном соотношении составило 1.88.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к ANG составил 0,4977, а минимальный — 0,4708. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4822. Изменение курса ILS к ANG в процентном соотношении составило 3.24.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1261,4961,6280,96819,439
1 GBP1,18711,292108,1581,7761,9321,14923,073
1 USD0,9190,774183,6971,3741,4950,88917,855
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в нидерландские антильские гульдены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и ANG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в ANG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

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ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Нидерландский антильский гульден
1 ILS0,49024 ANG
5 ILS2,45118 ANG
10 ILS4,90236 ANG
20 ILS9,80472 ANG
50 ILS24,51180 ANG
100 ILS49,02360 ANG
250 ILS122,55900 ANG
500 ILS245,11800 ANG
1000 ILS490,23600 ANG
2000 ILS980,47200 ANG
5000 ILS2 451,18000 ANG
10000 ILS4 902,36000 ANG
Обменные курсы Нидерландский антильский гульден / Израильский новый шекель
1 ANG2,03983 ILS
5 ANG10,19915 ILS
10 ANG20,39830 ILS
20 ANG40,79660 ILS
50 ANG101,99150 ILS
100 ANG203,98300 ILS
250 ANG509,95750 ILS
500 ANG1 019,91500 ILS
1000 ANG2 039,83000 ILS
2000 ANG4 079,66000 ILS
5000 ANG10 199,15000 ILS
10000 ANG20 398,30000 ILS