100 индонезийских рупий в непальские рупии

Сконвертируйте IDR в NPR по реальному обменному курсу

100 idr
0,83 npr

Rp1,000 IDR = ₨0,008268 NPR

Среднерыночный курс в 09:59
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1 IDR в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00830,0084
Низкий0,00810,0081
В среднем0,00820,0082
Изменить1.33%0.63%
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Соотношение 1 IDR к NPR

За последние 30 дней максимальный курс IDR к NPR составил 0,0083, а минимальный — 0,0081. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0082. Изменение курса IDR к NPR в процентном соотношении составило 1.33.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к NPR составил 0,0084, а минимальный — 0,0081. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0082. Изменение курса IDR к NPR в процентном соотношении составило 0.63.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6720,9181,3451,4941,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11511,4641,6271,4940,8438,505
1 SGD0,74462,2260,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Непальская рупия
1 IDR0,00827 NPR
5 IDR0,04134 NPR
10 IDR0,08268 NPR
20 IDR0,16536 NPR
50 IDR0,41340 NPR
100 IDR0,82679 NPR
250 IDR2,06699 NPR
500 IDR4,13397 NPR
1000 IDR8,26794 NPR
2000 IDR16,53588 NPR
5000 IDR41,33970 NPR
10000 IDR82,67940 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Индонезийская рупия
1 NPR120,94900 IDR
5 NPR604,74500 IDR
10 NPR1 209,49000 IDR
20 NPR2 418,98000 IDR
50 NPR6 047,45000 IDR
100 NPR12 094,90000 IDR
250 NPR30 237,25000 IDR
500 NPR60 474,50000 IDR
1000 NPR120 949,00000 IDR
2000 NPR241 898,00000 IDR
5000 NPR604 745,00000 IDR
10000 NPR1 209 490,00000 IDR