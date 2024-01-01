История обменного курса индонезийская рупия–непальские рупии

Обменный курс индонезийская рупия/непальские рупии сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере -0.204% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.175% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/непальские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,008, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.310% увеличение стоимости.