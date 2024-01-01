500 индонезийских рупий в молдавские леи

Сконвертируйте IDR в MDL по реальному обменному курсу

500 idr
0,55 mdl

Rp1,000 IDR = L0,001092 MDL

Среднерыночный курс в 10:01
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1 IDR в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00110,0011
Низкий0,00110,0011
В среднем0,00110,0011
Изменить0.54%-0.92%
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Соотношение 1 IDR к MDL

За последние 30 дней максимальный курс IDR к MDL составил 0,0011, а минимальный — 0,0011. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0011. Изменение курса IDR к MDL в процентном соотношении составило 0.54.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к MDL составил 0,0011, а минимальный — 0,0011. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0011. Изменение курса IDR к MDL в процентном соотношении составило -0.92.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6680,9181,3441,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11411,4641,6261,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2320,68311,1111,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Молдавский лей
1 IDR0,00109 MDL
5 IDR0,00546 MDL
10 IDR0,01092 MDL
20 IDR0,02183 MDL
50 IDR0,05458 MDL
100 IDR0,10917 MDL
250 IDR0,27291 MDL
500 IDR0,54583 MDL
1000 IDR1,09166 MDL
2000 IDR2,18332 MDL
5000 IDR5,45830 MDL
10000 IDR10,91660 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Индонезийская рупия
1 MDL916,04000 IDR
5 MDL4 580,20000 IDR
10 MDL9 160,40000 IDR
20 MDL18 320,80000 IDR
50 MDL45 802,00000 IDR
100 MDL91 604,00000 IDR
250 MDL229 010,00000 IDR
500 MDL458 020,00000 IDR
1000 MDL916 040,00000 IDR
2000 MDL1 832 080,00000 IDR
5000 MDL4 580 200,00000 IDR
10000 MDL9 160 400,00000 IDR