5 000 индонезийских рупий в брунейские доллары

Сконвертируйте IDR в BND по реальному обменному курсу

5 000 idr
0,42 bnd

Rp1,000 IDR = B$0,00008309 BND

Среднерыночный курс в 10:12
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1 IDR в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить0.67%-0.82%
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Соотношение 1 IDR к BND

За последние 30 дней максимальный курс IDR к BND составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к BND в процентном соотношении составило 0.67.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к BND составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к BND в процентном соотношении составило -0.82.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6610,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,00711,4631,6261,4920,8438,495
1 SGD0,74362,1950,68311,1111,020,5765,805

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Брунейский доллар
1 IDR0,00008 BND
5 IDR0,00042 BND
10 IDR0,00083 BND
20 IDR0,00166 BND
50 IDR0,00415 BND
100 IDR0,00831 BND
250 IDR0,02077 BND
500 IDR0,04154 BND
1000 IDR0,08309 BND
2000 IDR0,16617 BND
5000 IDR0,41543 BND
10000 IDR0,83085 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Индонезийская рупия
1 BND12 035,80000 IDR
5 BND60 179,00000 IDR
10 BND120 358,00000 IDR
20 BND240 716,00000 IDR
50 BND601 790,00000 IDR
100 BND1 203 580,00000 IDR
250 BND3 008 950,00000 IDR
500 BND6 017 900,00000 IDR
1000 BND12 035 800,00000 IDR
2000 BND24 071 600,00000 IDR
5000 BND60 179 000,00000 IDR
10000 BND120 358 000,00000 IDR