История обменного курса фиджийский доллар–индийские рупии

Обменный курс фиджийских доллара/индийские рупии сейчас составляет 37,693, отражая изменение в размере -0.015% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.475% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/индийские рупии колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 37,698, и минимумом, равным 36,996, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.668%.