斐濟元兌印度盧比匯率歷史紀錄

今日，斐濟元兌印度盧比的匯率目前為36.784，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，斐濟元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.280%。

在過去一星期，斐濟元兌印度盧比的匯率波動，在21-07-2024高見37.263，並在23-07-2024低見36.763。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.814%。