История обменного курса фиджийский доллар–швейцарские франки

Обменный курс фиджийских доллара/швейцарские франки сейчас составляет 0,391, отражая изменение в размере -0.074% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.795% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/швейцарские франки колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,391, и минимумом, равным 0,380, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.707%.