История обменного курса швейцарский франк–фиджийские доллары

Обменный курс швейцарских франка/фиджийские доллары сейчас составляет 2,557, отражая изменение в размере -1.392% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.747% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 2,631, и минимумом, равным 2,555, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.