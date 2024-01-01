История обменного курса фиджийский доллар–албанские леки

Обменный курс фиджийских доллара/албанские леки сейчас составляет 40,899, отражая изменение в размере -0.153% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.110% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/албанские леки колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 40,962, и минимумом, равным 39,668, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.755%.