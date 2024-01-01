История обменного курса албанский лек–фиджийские доллары

Обменный курс албанских лека/фиджийские доллары сейчас составляет 0,024, отражая изменение в размере -0.910% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.067% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,025, и минимумом, равным 0,024, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.749%.