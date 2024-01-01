Эфиопские быры в молдавские леи

Сконвертируйте ETB в MDL по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = L0,1461 MDL

Среднерыночный курс в 21:00
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График изменения обменного курса ETB к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 ETB в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15360,1697
Низкий0,14550,1451
В среднем0,14850,1520
Изменение-1.98%-13.89%
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Соотношение 1 ETB к MDL

За последние 30 дней максимальный курс ETB к MDL составил 0,1536, а минимальный — 0,1455. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1485. Изменение курса ETB к MDL в процентном соотношении составило -1.98.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к MDL составил 0,1697, а минимальный — 0,1451. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1520. Изменение курса ETB к MDL в процентном соотношении составило -13.89.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

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ETB в GBP

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ETB в JPY

ETB в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.