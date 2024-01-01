Египетские фунты в доллары Соломоновых островов

Сконвертируйте EGP в SBD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = SI$0,1661 SBD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к SBD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SBD
1 EGP в SBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16970,1711
Низкий0,16610,1661
В среднем0,16810,1689
Изменение-0.92%-1.88%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к SBD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к SBD составил 0,1697, а минимальный — 0,1661. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1681. Изменение курса EGP к SBD в процентном соотношении составило -0.92.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к SBD составил 0,1711, а минимальный — 0,1661. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1689. Изменение курса EGP к SBD в процентном соотношении составило -1.88.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к SBD

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в доллары Соломоновых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Доллар Соломоновых островов
1 EGP0,16614 SBD
5 EGP0,83071 SBD
10 EGP1,66142 SBD
20 EGP3,32284 SBD
50 EGP8,30710 SBD
100 EGP16,61420 SBD
250 EGP41,53550 SBD
500 EGP83,07100 SBD
1000 EGP166,14200 SBD
2000 EGP332,28400 SBD
5000 EGP830,71000 SBD
10000 EGP1 661,42000 SBD
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Египетский фунт
1 SBD6,01894 EGP
5 SBD30,09470 EGP
10 SBD60,18940 EGP
20 SBD120,37880 EGP
50 SBD300,94700 EGP
100 SBD601,89400 EGP
250 SBD1 504,73500 EGP
500 SBD3 009,47000 EGP
1000 SBD6 018,94000 EGP
2000 SBD12 037,88000 EGP
5000 SBD30 094,70000 EGP
10000 SBD60 189,40000 EGP