Египетские фунты в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте EGP в KYD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = $0,01663 KYD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к KYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KYD
1 EGP в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01690,0170
Низкий0,01660,0166
В среднем0,01680,0169
Изменение-1.45%-0.08%
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Соотношение 1 EGP к KYD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к KYD составил 0,0169, а минимальный — 0,0166. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0168. Изменение курса EGP к KYD в процентном соотношении составило -1.45.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к KYD составил 0,0170, а минимальный — 0,0166. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0169. Изменение курса EGP к KYD в процентном соотношении составило -0.08.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Доллар Каймановых островов
1 EGP0,01663 KYD
5 EGP0,08317 KYD
10 EGP0,16635 KYD
20 EGP0,33269 KYD
50 EGP0,83173 KYD
100 EGP1,66345 KYD
250 EGP4,15863 KYD
500 EGP8,31725 KYD
1000 EGP16,63450 KYD
2000 EGP33,26900 KYD
5000 EGP83,17250 KYD
10000 EGP166,34500 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Египетский фунт
1 KYD60,11610 EGP
5 KYD300,58050 EGP
10 KYD601,16100 EGP
20 KYD1 202,32200 EGP
50 KYD3 005,80500 EGP
100 KYD6 011,61000 EGP
250 KYD15 029,02500 EGP
500 KYD30 058,05000 EGP
1000 KYD60 116,10000 EGP
2000 KYD120 232,20000 EGP
5000 KYD300 580,50000 EGP
10000 KYD601 161,00000 EGP